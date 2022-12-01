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На стройке в Архангельске рабочий погиб при падении в шахту лифта

21 декабря 2022 года вечером на строящемся объекте в Соломбальском округе города Архангельска в шахту лифта упал 62-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

22 декабрь 10:58 | : Происшествия

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