За минувшие сутки жители Архангельской области перевели мошенникам более 7 миллионов рублей

Вчера в полицию Архангельска с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 59-летняя жительница округа Майская Горка. По словам женщины, 12 июля ей позвонила неизвестная. Представившись сотрудницей РосФинМониторинга, она сообщила, что от имени архангелогородки оформлена доверенность на продажу ее квартиры, с помощью которой злоумышленник уже передал недвижимость под залог банка. Для «спасения» собственности необходимо перевести все сбережения пенсионерки на внутрибанковский счет. Сделать это необходимо, соблюдая строжайшую секретность, чтобы сотрудники «правоохранительных органов» могли задержать всех злоумышленников, причастных к данному мошенничеству. Поверив в реальность происходящего, в течение трех дней северянка перечислила телефонным аферистам 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

28-летняя жительница города Северодвинска, согласившись на предложение о дополнительном заработке с помощью инвестиций, которое она получила в одном из мессенджеров, в течение месяца отправила на указанные злоумышленниками счета 2 миллиона 300 тысяч. Вывести же заработанное северодвинка не смогла. Стоит отметить, что большая часть денежных средств была взята ей в кредит.

В аналогичной ситуации оказался и 64-летний житель города Котласа. По совету «финансового консультанта», с которым он также общался в мессенджере, мужчина оформил в трех банках займы на сумму 2 миллиона рублей и вложил их в интернет-биржу.

Еще одна жительница города корабелов - 68-летняя пенсионерка, поверив в сообщение незнакомца о хищении ее личных данных и оформлении с их помощью на ее имя крупного кредита, перевела для «спасения» своих сбережений по указанным ей реквизитам 195 тысяч рублей.

В Архангельске 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, пытаясь с помощью сайта по продаже вещей «из рук в руки» арендовать квартиру. По предлогом внесения предоплаты она отдала мошенникам более 11 тысяч рублей.

В общей сложности за сутки жители региона перевели мошенникам более 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Внимание! В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, с 8 по 19 июля на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая акция «Кибербезопасность». Сотрудниками полиции проводятся лекционные занятия и беседы с гражданами о наиболее распространенных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Особое внимание полицейскими уделяется такому виду IT-преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.