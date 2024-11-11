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В Коряжме задержан дерзкий угонщик "Газели"

В полицию Коряжмы обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью был угнан принадлежащий ему автомобиль «Газель», припаркованный возле торгового центра на проспекте Ломоносова.

Разыскиваемое транспортное средство сотрудники Госавтоинспекции обнаружили утром. Автомобиль въехал в припаркованную во дворе дома 13 по улице Архангельской машину. Водитель с места происшествия скрылся. Более того, ранее этот же автомобиль повредил леерное ограждение у одного из домов по проспекту Ломоносова.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего. По имеющимся данным, 27-летний житель Коряжмы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, около трех часов ночи решил зайти в кафе, расположенное в торговом центре. Заведение оказалось закрытым. Тогда молодой человек увидел стоящую рядом «Газель» с оставленным в замке зажигания ключом. Дверь автомобиля оказалась открыта. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, злоумышленник решил покататься на машине. По пути он наехал на леерное ограждение, но продолжил путь, пока во дворе дома на улице Архангельской не врезался в припаркованный автомобиль. Бросив «Газель», молодой человек ушел домой. О дорожно-транспортном происшествии в Госавтоинспекцию сообщил собственник поврежденной машины.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статья 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен владельцу.

05 декабрь 11:53 | : Происшествия

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