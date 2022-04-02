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В Котласе пьяный угонщик докатался до статьи

Поздним вечером 20 июля в полицию обратился хозяин частного дома, расположенного на улице Ватутина в городе Котласе. Мужчина сообщил, что рядом с его участком в столб врезалась машина марки «Datsun», водитель которой с места происшествия скрылся.

На следующий день утром в полицию поступило заявление и от владельца автомобиля. Он рассказал, что накануне приехал в увеселительное заведение, расположенное на улице Советской, где познакомился с компанией отдыхающих. Употребив в баре спиртные напитки, мужчина решил пойти домой пешком, оставив автомобиль без присмотра. Вернувшись на следующий день, он не обнаружил транспортное средство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Находясь в баре в одной компании с потерпевшим, он забрал ключи от автомобиля. После того, как заявитель ушел домой, злоумышленник решил прокатиться на чужом авто. Не справившись с управлением транспортным средством, он врезался в столб и поспешил скрыться, надеясь уйти от ответственности.

В настоящее время похищенный автомобиль передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

01 август 11:58 | : Происшествия

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