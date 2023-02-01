Северодвинскими полицейскими задержан неумелый угонщик

Днем 25 февраля в ОМВД России по городу Северодвинску обратился местный житель 1979 года рождения. По словам заявителя, пока он спускался в подвальное помещение за лыжами, от дома пропал его автомобиль «ВАЗ».

Транспортное средство было обнаружено полицейскими неподалеку от места преступления – машина на всем ходу врезалась в сугроб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 35-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного криминального деяния.

По предварительной информации, проходя по улице, злоумышленник увидел заведенный автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом. Воспользовавшись тем, что дверь транспортного средства оказалась не запертой, мужчина проник внутрь салона и начал движение. Спустя некоторое время, не справившись с управлением, он врезался в сугроб, после чего бросил машину и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Автомобиль изъят и передан владельцу.

(фото с https://smartik.ru/kotlas/post/148506245)









































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