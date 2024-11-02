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В Коряжме раскрыто дело по угону старенького "жигуля"

9 ноября в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» с заявлением обратился местный житель. Со слов мужчины, собираясь утром доехать до магазина, он обнаружил, что его автомобиль «ВАЗ» стоит с соседнем дворе. У транспортного средства была повреждена рулевая колонка.

В ходе работы сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 26-летний местный житель.

По имеющейся информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник увидел припаркованный у одного из домов по улице Набережная «ВАЗ». Обнаружив, что автомобиль не заперт, он проник в салон, повредил замок зажигания и завел мотор. Прокатившись, он бросил машину в соседнем дворе.

Теперь за подобные действия мужчину ждет серьезная ответственность. За неправомерное завладение автомобилем Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

 

12 ноябрь 13:08 | : Происшествия

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