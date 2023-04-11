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Два архангельских оболтуса угнали автомобиль и устроили на нем ДТП

15 мая около часа ночи в полицию Архангельска обратился житель округа Майская Горка. По словам мужчины, с парковки, расположенной у многоквартирного дома, пропал принадлежащий ему автомобиль Nissan.

Ориентировка на иномарку была передана всем наружным службам полиции. В ходе работы следственно-оперативной группы сотрудником уголовного розыска угнанное транспортное средство со следам ДТП было обнаружено у торгового центра на улице Тимме: машина совершила наезд на припаркованный на стоянке автомобиль Ford.

По горячим следам инспекторами отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по подозрению в совершении преступления у одного из домов по проспекту Дзержинского были задержаны два молодых человека 1999 и 2003 годов рождения. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Установлено, что управлявший похищенным автомобилем 23-летний архангелогородец не имеет права управления транспортными средствами и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Автомобиль возвращен владельцу.

16 май 15:02 | : Происшествия

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