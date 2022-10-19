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В Онежском районе задержали молодого, но матерого угонщика

В ОМВД России по Онежскому району обратился местный житель 1961 года рождения. Мужчина сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «УАЗ-Патриот» от дома по улице Речная в поселке Куша. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции обнаружили в кювете в четырех километрах от населенного пункта. Во время проведения необходимых проверочных мероприятий граждане рассказали полицейским, что недавно видели проезжавший по трассе автомобиль «Нива», принадлежащий одному из жителей этого же поселка, однако за рулем находился другой мужчина. Участковые уполномоченные полиции капитан полиции Александр Черкасов и лейтенант полиции Антон Фокин оперативно связались с собственником транспортного средства и установили, что хозяин находится дома, а машина несколько часов назад была похищена из гаража на улице Набережной.

Полицейские проследовали в направлении, куда скрылся злоумышленник на угнанном транспортном средстве. Они обнаружили разыскиваемую «Ниву» в районе поселка Золотуха. Заметив полицейских, водитель резко остановился, выбежал из автомобиля и попытался скрыться в лесополосе, однако был задержан стражами порядка. 

Злоумышленником оказался 20-летний ранее неоднократно судимый житель поселка Малошуйка, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. В настоящее время в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собраны доказательства его причастности к совершению двух угонов.

Транспортные средства возвращены собственникам. Примечательно, что оба автомобиля были оставлены владельцами с ключами в замке зажигания.

По фактам неправомерного завладения транспортными средствами возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. 

06 декабрь 09:17 | : Происшествия

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