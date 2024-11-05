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В Архангельске судят директора, ограбившего фонд "Развитие" на 7 млн

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие». Он обвиняется  по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый, являясь исполнительным директором Фонда, деятельность которого связана с предоставлением микрофинансирования субъектам малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с 20.05.2020 по 01.12.2022 без согласования с высшим органом управления Фонда – наблюдательным советом, необоснованно получил и похитил путем присвоения вверенные ему деньги в особо крупном размере около 6,9 млн рублей. 

Денежные средства без согласования с наблюдательным советом начислялись в виде премий, надбавок, компенсационных, поощрительных выплат, доплат и материальной помощи.  

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал, представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба. 

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.    

29 ноябрь 11:54 | : Происшествия

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