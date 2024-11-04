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Архангельский подросток начал взрослую жизнь с распространения наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что несовершеннолетний обвиняемый договорился с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории областного центра. Реализуя преступный умысел, 21 августа 2024 года он забрал из тайника оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 29,77 грамма, который планировал расфасовать и разложить по тайникам. Его противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по г.Архангельску, которые изъяли наркотическое средство.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для  рассмотрения по существу.

(фото с https://chistopol.tatarstan.ru) 

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

27 ноябрь 08:58 | : Происшествия

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