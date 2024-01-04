Подросток из Коряжмы решил начать взрослую жизнь с наркобизнеса

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а, б» и «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что несовершеннолетний подозреваемый договорился с неустановленными лицами Интернет- магазина распространять наркотические средства на территории города Коряжмы. Реализуя преступный умысел, он забрал из тайника синтетический наркотик массой более 50 грамм. Юноша планировал сбыть свертки с наркотиком путем оборудования тайников с «закладками». Его противоправные действия пресекли в апреле текущего года сотрудники ОМВД России «Котласский», которые изъяли у несовершеннолетнего наркотик в крупном размере.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.