Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подросток из Коряжмы решил начать взрослую жизнь с наркобизнеса

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а, б» и «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что несовершеннолетний подозреваемый договорился с неустановленными лицами Интернет- магазина распространять наркотические средства на территории города Коряжмы. Реализуя преступный умысел, он забрал из тайника синтетический наркотик массой более 50 грамм. Юноша планировал  сбыть свертки с наркотиком путем оборудования тайников с «закладками». Его противоправные действия пресекли в апреле текущего года сотрудники ОМВД России «Котласский», которые изъяли у несовершеннолетнего наркотик в крупном размере.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

02 июль 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Мордобойный балет и коковар с маслом (из старых архангельских газет)
Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (29)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20