Поджигатель из Архангельска выплатит потерпевшей три с половиной миллиона рублей

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда Архангельской области от 07.10.2024 в отношении 45-летнего жителя

Архангельска, осужденного по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что осужденный с 8 на 9 февраля 2024 года на фоне личных неприязненных отношений с потерпевшей поджег жилой дом в СНТ «Озерное» Приморского района и, не принимая мер к тушению, с места преступления скрылся, в результате чего названный дом и находящееся в нем имущество уничтожены, а собственнику причинен значительный материальный ущерб в размере 3 560 000 рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Гражданский иск потерпевшей в размере 3 560 000 рублей удовлетворен в полном объеме, постановлено указанную сумму взыскать с осужденного. Арест, наложенный на его имущество, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, доводы жалоб стороны защиты о назначении чрезмерно сурового наказания в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлены без удовлетворения.