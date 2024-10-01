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Житель Устьян бессовестно воровал электроэнергию

Устьянским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя, осужденного по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения).

Осужденный зная, что в отношении принадлежащего ему на праве собственности гаража введено полное ограничение режима потребления электрической энергии, незаконно, путем обмана подключился к трансформаторной подстанции, расположенной в 500 метрах от гаража. 

После этого, в период с 03.02.2021 по 03.02.2022 осужденный осуществил бездоговорное потребление электроэнергии, причинив производственному отделению «Вельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» материальный ущерб на общую сумму свыше 4 млн рублей. 

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание заменено принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

Судом удовлетворен гражданский иск представителя ПАО «Россети Северо-Запад» к осужденному на сумму причиненного материального ущерба.

Органом предварительного расследования на автомобили и гараж подсудимого наложен арест, который сохранен судом до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Апелляционным постановлением Архангельского областного суда приговор Устьянского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.  

30 октябрь 09:03 | : Происшествия

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