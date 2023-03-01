Житель Мирного из чувство мести бросил в окно квартиры "коктейль Молотова"

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 28-летнего жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенных путем поджога).

Установлено, что 21.11.2022 обвиняемый, находясь около жилого дома по ул. Степанченко г. Мирный, решил отомстить жителям за оскорбление его матери, камнем разбил окно комнаты одной из квартир, желая забросить бутылку с зажженным самодельным фитилем и зажигательной смесью. Довести свой умысел до конца не смог по независящим обстоятельствам, так как бутылка не попала в окно и упала на землю. Действия обвиняемого также были обнаружены очевидцами, ввиду чего он был вынужден скрыться с места совершения преступления.

В результате противоправных действий могло быть уничтожено имущество, принадлежащее потерпевшим на общую сумму около 250 тыс. рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.