Архангельский мститель, сжегший иномарку, отправился в зону на 2 с половиной года

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 13.09.2022, которым ранее судимый 32-летний житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, когда это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога).

Судом установлено, что виновный в сентябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своему знакомому и поджечь находящийся в его пользовании автомобиль «Хендэ Элантра». Он подошел к месту парковки автомобиля у дома по улице Капитана Хромцова в городе Архангельске, где облил бензином крышу и капот и поджёг. В результате указанных действий автомашина повреждена огнем, а собственнику причинен значительный материальный ущерб.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновного 185 400 рублей в счет возмещения имущественного ущерба.