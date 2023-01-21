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Архангельский мститель, сжегший иномарку, отправился в зону на 2 с половиной года

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 13.09.2022, которым ранее судимый 32-летний житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, когда это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога).  

Судом установлено, что виновный в сентябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своему знакомому и поджечь находящийся в его пользовании автомобиль «Хендэ Элантра». Он подошел к месту парковки автомобиля у дома по улице Капитана Хромцова в городе Архангельске, где облил бензином крышу и капот и поджёг. В результате указанных действий автомашина повреждена огнем, а собственнику причинен значительный материальный ущерб. 

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновного 185 400 рублей в счет возмещения имущественного ущерба. 

(фотос https://www.ivanovonews.ru/news/1293322/) 

14 февраль 13:01 | : Происшествия

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