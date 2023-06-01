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Поджигатель домов в переулке Водников отправляется мотать срок

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда                      г. Архангельска от 06.04.2023 в отношении 38-летнего жителя, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167  УК РФ, (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия), а также преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, (кража, тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).     

Установлено, что осужденный в марте-апреле 2020 г. за полученное от своего знакомого денежное вознаграждение совершил поджог домов 6,  8 и 10 по пер. Водников в г. Архангельске, в результате чего собственники и наниматели лишились жилых помещений и находящегося в них имущества. 

Размер ущерба, причиненного гражданам и администрации МО «Город Архангельск», составил свыше 20 млн. рублей. 

Кроме того, после поджога дома 10 он незаконно проник в одну из квартир этого дома, откуда тайно похитил чужое имущество на сумму более 25 тыс. рублей. 

Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

          Осужденному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима 

          Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.

19 июль 10:16 | : Происшествия

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