Поджигатель домов в переулке Водников отправляется мотать срок

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 06.04.2023 в отношении 38-летнего жителя, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия), а также преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, (кража, тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что осужденный в марте-апреле 2020 г. за полученное от своего знакомого денежное вознаграждение совершил поджог домов 6, 8 и 10 по пер. Водников в г. Архангельске, в результате чего собственники и наниматели лишились жилых помещений и находящегося в них имущества.

Размер ущерба, причиненного гражданам и администрации МО «Город Архангельск», составил свыше 20 млн. рублей.

Кроме того, после поджога дома 10 он незаконно проник в одну из квартир этого дома, откуда тайно похитил чужое имущество на сумму более 25 тыс. рублей.

Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Осужденному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.