Архангельские приставы передали в музей конфискованные старинные монеты

Все предметы были конфискованы у «чёрных» копателей и по решению суда обращены в собственность государства.

Архангелогородцы проводили археологические полевые работы без соответствующего разрешения. Их «добычей» стали старинные монеты XVIII-XX в.в, нательные кресты и фрагменты женских украшений. Так, вблизи одной из деревень Приморского района с помощью металлоискателя были найдены: «деньга» 1731 г., «деньга» 1739 г., «деньга» 1749 г., ½ копейки 1842 г. и 1 копейка 1913 г..

За незаконные археологические работы все любители старины были привлечены к административной ответственности по ст. 7.15 КоАП РФ и оштрафованы. Кроме того, суд постановил конфисковать металлоискатели, а археологические предметы передать в Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ.

Исполнительные производства находились на исполнении в ОСП по Октябрьскому округу г. Архангельска. Судебным приставом проведена работа с Министерством культуры РФ и департаментом музеев и поддержки циркового искусства РФ по согласованию процедуры передачи архелогических находок в музей-заповедник «Малые Корелы».

В настоящее время все предметы старины переданы музею. В результате, фонды музея пополнились 23 монетами различного номинала, пятью нательными крестами, двумя бронзовыми шумящими подвесками Х-XI в.в., лапчатой подвеской V-XV в.в., фрагментом эмалированного женского украшения и деталями конской упряжки.