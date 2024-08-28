Архангельские приставы передают конфискованные автомобили в зону СВО

Судебные приставы передали в зону специальной военной операции пять автомобилей, два мотоцикла и мопед, конфискованные по решению суда у жителей Архангельской области.

Бывшие владельцы авто и мотосредств неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, подвергая при этом реальной опасности и свою жизнь, и жизни других участников дорожного движения. За такое правонарушение действующее законодательство предусматривает не только уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ, но и конфискацию транспортного средства. Так, трое северодвинцев, а также жители Няндомского и Каргопольского районов лишились автомобилей «УАЗ», «Нива Шевроле», «Mitsubishi L200», «Ford Escape», «Hyundai Creta», мотоциклов «Альфа» и «ZiD250», мопеда.

Сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу были возбуждены исполнительные производства о конфискации имущества у должников, установлено местонахождение транспортных средств и составлены акты их изъятия.

Конфискованные автомобили, мотоциклы и мопед переданы представителям Министерства обороны РФ для использования в зоне специальной военной операции.

«Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу передача в зону СВО имущества, конфискованного по решению суда у тех, кто повторно сел за руль нетрезвым, организована с 2023 года, - отметил заместитель руководителя Управления Дмитрий Хабибрахманов. - Уверены, что переданные транспортные средства помогут военнослужащим выполнять поставленные перед ними боевые задачи».