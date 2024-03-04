В Онежском районе судебные приставы прищучили "черного" лесоруба

В Архангельской области судебные приставы по решению суда конфисковали у «черного» лесоруба и передали в доход государства трактор и бензопилу, которые являлись орудием преступления.

40-летний житель Онежского района занимался рубкой деревьев, не имея на то разрешительных документов. Результатом преступной деятельности стало привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Суд постановил конфисковать у осужденного орудия совершения преступления — трактор «Беларусь» с бортовым прицепом и бензопилу марки «Stihl MS 180».

Исполнительный документ поступил в ОСП по Онежскому району. Установив, что подлежащий конфискации трактор находится у дома должника, судебный пристав с целью сохранности наложил арест на имущество и оставил владельцу на ответственное хранение без права пользования.

Впоследствии «Беларусь» с прицепом и бензопила были изъяты и переданы представителю МТУ «Росимущество» для обращения в доход государства.

Кроме того, «чёрному» лесорубу предстоит возместить в местный бюджет причинённый лесному фонду ущерб в размере 747 тысяч рублей. В случае, если он не сделает это в добровольном порядке, судебными приставами в отношении должника будут применены меры принудительного взыскания.