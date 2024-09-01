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Судебные приставы выдворили из Поморья нелегальных иммигрантов с Востока

Судебные приставы на днях принудительно выдворили за пределы страны двух граждан Республики Таджикистан, нелегально проживавших на территории Архангельской области.

Иностранные граждане 1982 и 1989 г.г. рождения, несмотря на то, что срок их пребывания в России закончился, добровольно страну не покинули и продолжали жить здесь незаконно. 

За это правонарушение нелегальные мигранты были привлечены к административной ответственности, и по постановлению суда подлежали административному выдворению за пределы страны.

В УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, были возбуждены исполнительные производства. Дня отправки на родину они ожидали в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Архангельску.

После подготовки сотрудниками органа принудительного исполнения необходимых документов и приобретения проездных билетов нелегальные мигранты покинули Север. Судебные приставы по ОУПДС доставили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту г. Санкт-Петербурга и передали их сотрудникам пограничной службы. Оттуда иностранные граждане отправились к себе на родину. Снова приехать в Россию они смогут только через пять лет.

Отметим, что с начала 2024 года судебные приставы региона выдворили за пределы Российской Федерации 116 нелегальных мигрантов.  Лидируют среди них граждане Таджикистана, на втором месте — незаконные гости из Узбекистана. 

25 сентябрь 10:49 | : Скандалы

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