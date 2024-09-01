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Судебные приставы из Архангельска приговорили алкоголь и сигареты к уничтожению

143 бутылки со спиртосодержащей продукцией и 242 пачки сигарет без акцизных марок передали на уничтожение судебные приставы Архангельской области. 

Сотрудниками полиции и надзорных органов были выявлены факты незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции, а также факты розничной продажи сигарет без акцизных марок и алкоголя после 21 часа.  Все правонарушители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы, а продукция по решению суда подлежала конфискации.

Исполнительные документы о конфискации алкоголя и контрафактного табака поступили на исполнение в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. После возбуждения исполнительных производств, сотрудники ведомства изъяли продукцию.

На днях 143 бутылки с алкоголем и 242 пачки сигарет были переданы представителю ОАО «Росспиртпром» на уничтожение. Данная организация имеет право оказывать услуги по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.

27 сентябрь 09:30 | : Происшествия

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