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Сотрудница банка уберегла пожилого архангелогородца от лап мошенников

В УМВД России по г. Архангельску обратилась сотрудница банка, которая сообщила, что один из клиентов - пожилой мужчина - пытается оформить кредит. Женщина заподозрила, что он находится под влиянием мошенников. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе беседы с пенсионером выяснилось, что в этот день ему позвонил неизвестный, представился сотрудником сотовой компании и убедил в необходимости продлить договор абонентского обслуживания. Для этого попросил сообщить персональные данные.

Далее гражданину снова поступил звонок. В этот раз незнакомец по телефону представился сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя пожилого человека кредит. Чтобы их остановить, нужно самому взять аналогичный заем. При этом лжеспециалист предупредил, что менеджерам банка ни в коем случае нельзя говорить о сложившейся ситуации, а на вопрос о цели кредита сказать, что деньги потребовались на покупку дивана. Мужчина выполнил все требования аферистов, оформив кредит на 100 тысяч рублей. А после через мобильное приложение перевел на продиктованные счета 96 тысяч полученных заемных средств.

После этого мошенники убедили мужчину оформить еще один кредит на 200 тысяч рублей. С этой целью пенсионер отправился в другой банк, где подозрительное поведение клиента заметили специалисты, сообщив о происходящем в полицию.

Благодаря неравнодушию и профессионализму сотрудников финансовой организации пожилого человека удалось остановить от дальнейшего перевода денежных средств мошенникам.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Это уловки мошенников! Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, не передавайте никому конфиденциальные данные, в том числе коды безопасности из СМС-сообщений.

(фото с https://www.9111.ru/questions/77777777723059758/

05 июнь 10:32 | : Происшествия

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