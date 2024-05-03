Мошенники нагрели пожилого архангелогородца на два миллиона рублей

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 64-летний местный житель. По словам мужчины, 14 мая ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником оператора сотовой связи, он сообщил о необходимости продления договора обслуживания. Для этого нужно было просто назвать поступивший в смс-сообщении код.

Архангелогородец согласился, а спустя некоторое время обнаружил, что заблокирован его личный кабинет на Портале Госуслуг.

Практически сразу в одном из мессенджеров ему поступил звонок. Собеседник, назвавшийся сотрудником Центробанка, сообщил, что мошенники взломали его личный кабинет и завладели данными, с помощью которых оформляют на его имя кредит на два миллиона рублей. Чтобы предотвратить операцию, он посоветовал взять встречный заем, тем самым исчерпать свой кредитный лимит, и перевести полученные средства на «безопасный счет».

Поверив в реальность происходящего, мужчина оформил в нескольких банках кредиты на сумму 1 миллион 350 тысяч рублей, обналичил имевшиеся сбережения, одолжил деньги у знакомых и перевел 1 миллион 950 тысяч по указанным ему реквизитам. На вопросы работников финансово-кредитных организаций о цели займа он сообщал, что деньги необходимы для приобретения автомобиля и ремонта в квартире.

Так как до озвученных собеседником двух миллионов рублей не хватало 50 тысяч, северянин решил занять еще у одного из своих приятелей. Расспросив подробно о том, для чего понадобились средства, друг объяснил потерпевшему, что он общается с мошенником, и посоветовал обратиться в полицию.

Разговаривая со стражами порядка, мужчина признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, однако не предполагал, что сам может стать жертвой аферистов.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критично относиться к любому звонку, поступающему с незнакомого номера. Помните, что специалисты банка и правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не просят оказать содействие в задержании преступников! Так действуют мошенники! Помните, что понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

Также стражи порядка рекомендуют жителям региона при поступлении сомнительных звонков включать режим фоновой записи. Сохранившаяся информация будет способствовать установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.