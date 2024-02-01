В НАО разлилась нефть и за это кто-то должен ответить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Установлено, что 18 мая 2024 года на территории Ненецкого автономного округа при производстве работ по установке усиливающего элемента на трубопроводе в результате дренирования произошло рассоединение одного из рукавов высокого давления, соединенных при помощи быстроразъемных соединений. Разлив нефтесодержащей жидкости и загрязнение почвы площадью не менее 4 тысяч кубических метров повлекло существенный вред окружающей среде и причинение крупного ущерба в сумме не менее полумиллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.