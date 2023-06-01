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Супруги из Коломны нашли смерть на дорогах Архангельской области

Прокурор Холмогорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Архангельска, который обвиняется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Как полагает следствие, 11 ноября  2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «Renault Logan», на автодороге « М-8 «Холмогоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Kia Spectra», в котором находилась супружеская пара –жители г. Коломны Московской области, приезжавшие в г. Архангельск погостить у родственников. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пожилые мужчина и женщина скончались на месте аварии.

Максимальная санкция вменяемой обвиняемому статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено прокурором в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

11 июль 08:54 | : Происшествия

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