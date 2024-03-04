Два архангельских недоросля взяли чужой мотоцикл и докатались до суда

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух жителей города Архангельска в возрасте 16 и 17 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 9 сентября 2024 года ночью обвиняемые, желая покататься на мотоцикле, оставленном владельцем у дома по улице Октябрьская в городе Архангельске, откатили транспортное средство с места стоянки и завели его двигатель, сомкнув провода зажигания, после чего катались на мотоцикле по улицам областного центра и Приморскому району.

В ходе допроса подследственные признали свою вину и пояснили следователю, что на неохраняемой стоянке увидели мотоцикл, решили покатались на нем, после чего оставили его в поселке Уемский.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.