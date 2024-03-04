Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два архангельских недоросля взяли чужой мотоцикл и докатались до суда

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух жителей города Архангельска в возрасте 16 и 17 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 9 сентября 2024 года ночью обвиняемые, желая покататься на мотоцикле, оставленном владельцем у дома по улице Октябрьская в городе Архангельске, откатили транспортное средство с места стоянки и завели его двигатель, сомкнув провода зажигания, после чего катались на мотоцикле по улицам областного центра и Приморскому району. 

В ходе допроса подследственные признали свою вину и пояснили следователю, что на неохраняемой стоянке увидели мотоцикл, решили покатались на нем, после чего оставили его в поселке Уемский. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://altai.sledcom.ru) 

04 ноябрь 10:55 | : Происшествия

Главные новости


Путем добра. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Россия: «На старт! Внимание! МАЙНИНГ! Поехали!»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (49)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20