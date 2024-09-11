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Веселые девчонки из Устьян погуляли на чужие деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 15-ти и 16-летней жительниц Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета). 

Следствием установлено, что в июле 2024 года несовершеннолетние  обвиняемые, действуя по предварительному сговору со знакомым, уголовное дело по которому выделено в отдельное производство, находясь в гостях в поселке Октябрьский Устьянского района, взяли банковскую карту, принадлежащую 43-летней местной жительнице.  Затем, используя бесконтактный способ оплаты, совершили покупки в различных торговых точках, расплачиваясь чужой картой. 

В ходе допроса несовершеннолетние обвиняемые признали свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://tgstat.ru) 

13 октябрь 11:11 | : Происшествия

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