Веселые девчонки из Устьян погуляли на чужие деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 15-ти и 16-летней жительниц Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

Следствием установлено, что в июле 2024 года несовершеннолетние обвиняемые, действуя по предварительному сговору со знакомым, уголовное дело по которому выделено в отдельное производство, находясь в гостях в поселке Октябрьский Устьянского района, взяли банковскую карту, принадлежащую 43-летней местной жительнице. Затем, используя бесконтактный способ оплаты, совершили покупки в различных торговых точках, расплачиваясь чужой картой.

В ходе допроса несовершеннолетние обвиняемые признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.