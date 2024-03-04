Няндомский бомж за убийство сына на глазах матери получил 15 лет и огромный штраф

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 64-летнего ранее судимого, не имеющего постоянного места жительства мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Установлено, что он вечером 13.10.2023 в г. Няндоме после распития спиртных напитков предложил своей знакомой вступить с ним в интимную связь, на что получил отказ.

Услышав это непристойное предложение, 29-летний сын женщины высказал виновному претензии, после чего последний схватил со стола нож и в присутствии испуганной женщины нанес ее сыну не менее 7 ударов в грудь и шею, от которых тот скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия на руках своей матери, что в том числе причинило ей особые душевные страдания.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал частично, настаивая на самообороне.

Приговором Архангельского областного суда от 01.11.2024 виновному назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством первого заместителя прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Белогурова С.В.

Удовлетворен иск матери убитого о взыскании морального вреда на сумму 2,5 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.