Пинежский пенсионер поедет отбывать 8-летний срок за убийство

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее судимого 69-летнего пенсионера в убийстве односельчанина, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).
Установлено, что 14.01.2022 в дневное время в ходе распития спиртного между подсудимым и его знакомым произошла ссора, перешедшая в драку. В результате подсудимый схватил охотничий нож и нанес им четыре удара потерпевшему в жизненно-важные органы, от чего мужчина скончался на месте происшествия.
На предварительном следствии обвиняемый вину признал, однако в суде позицию изменил, заявив о самообороне, пределы которой он превысил.
Приговором суда злоумышленнику назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с ограничением свободы на срок в 1 год. Суд также удовлетворил поддержанные прокурором исковые требования матери погибшего и взыскал с виновного компенсацию морального вреда в размере 1 миллион 500 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.