Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель поселка Кулой получил 18 лет за жестокое убийство своей пассии

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее судимого 36-летнего жителя Вельского района в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Как установлено судом он с 19 час. 00 мин. до 23 час. 55 минут 15 мая 2022 года, находясь в своей квартире п. Кулой Вельского района, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков, желая убить потерпевшую и причинить при этом особые страдания и мучения, нанес ей по голове, телу и конечностям в общей сложности не менее 55 ударов ножом и слесарным молотком.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью скрыть следы преступления осужденный закидал труп постельным бельем и попытался сжечь.

Группа государственных обвинителей под руководством первого заместителя прокурора области представила суду убедительные доказательства вины осужденного в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. 

С виновного в пользу матери и детей погибшей в счет компенсации морального вреда взыскано 3, 4 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

27 апрель 14:29 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (322)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20