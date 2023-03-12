Житель поселка Кулой получил 18 лет за жестокое убийство своей пассии

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее судимого 36-летнего жителя Вельского района в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установлено судом он с 19 час. 00 мин. до 23 час. 55 минут 15 мая 2022 года, находясь в своей квартире п. Кулой Вельского района, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков, желая убить потерпевшую и причинить при этом особые страдания и мучения, нанес ей по голове, телу и конечностям в общей сложности не менее 55 ударов ножом и слесарным молотком.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью скрыть следы преступления осужденный закидал труп постельным бельем и попытался сжечь.

Группа государственных обвинителей под руководством первого заместителя прокурора области представила суду убедительные доказательства вины осужденного в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

С виновного в пользу матери и детей погибшей в счет компенсации морального вреда взыскано 3, 4 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.