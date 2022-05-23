В Мирном осужден ревнивец, выбросивший труп соперника на помойку

Сегодня Мирнинским городским судом Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего подсудимого, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что обвиняемый с 6 по 9 марта 2022 года в ходе распития спиртных напитков у себя в квартире со своей сожительницей и знакомым, на почве личных неприязненных отношений к последнему, возникших ввиду ревности к сожительнице, нанес ему несколько ударов в голову, причинив телесные повреждения от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
Желая скрыть совершенное преступление, обвиняемый завернул труп в плед, обвязал его веревкой, уложил на тюбинг, после чего в темное время суток вывез на мусорную площадку, где выбросил в мусорный контейнер.
Утром 09.03.2022 труп был обнаружен работниками коммунальных служб города.
Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал отягчающим обстоятельством по уголовному делу особо опасный рецидив преступления.
Приговором суда виновный осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.