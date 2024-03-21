В Архангельске злоумышленник вскрыл сарай и увел из него мотоблок

В полицию Архангельска с заявлением о хищении из сарая мотоблока, стоимостью 60 тысяч рублей, обратился житель дома, расположенного на улице Первая в Исакогорском округе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 25-летний житель Октябрьского округа. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и угон.

По имеющейся информации, злоумышленник ранее бывал в гостях у потерпевшего и знал, что тот хранит в сарае дорогой мотоблок. Пока хозяин несколько дней был в отъезде, подозреваемый в ночное время с помощью лома проломил стену деревянного строения, забрал технику, спрятал ее неподалеку в кустах, а следующее утро продал похищенное прохожему за 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Стражами порядка проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску похищенного.

(фото с https://mirtesen.ru)