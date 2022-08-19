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Архангельские полицейские установили взломщика гаражей. Воришке грозит до 5 лет

8 августа в полицию Архангельска обратился житель Исакогоркого округа. По словам заявителя, неизвестный проник в его гараж, расположенный у одного из домов по улице Зеньковича, и похитил из него ряд ценных вещей, в том числе медный лист, провода, латунный колокол и электроинструмент.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 32-летний нигде не работающий архангелогородец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.


По имеющейся информации, чтобы забраться внутрь гаража, злоумышленник повредил металлическую крышу. Увидев, что внутри много «полезных» вещей, он вскрыл замок входных дверей, вызвал грузовое такси и вывез все ценное. Похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металла. В настоящее время часть имущества изъята стражами порядка и в скором времени будет возвращена владельцу.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду аналогичных преступлений в других округах Архангельска. Расследование продолжается.


 

20 август 11:04 | : Происшествия

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