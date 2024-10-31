Прокуратура Архангельской области отчиталась по вопросам конфискации

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа 30.10.2024 под председательством заместителя прокурора области и автономного округа Артема Шибакова состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие руководители и сотрудники региональных правоохранительных органов, аппарата прокуратуры области и автономного округа, прокуроры районного звена.

Наиболее часто приговорами судов конфискуются за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1-264.3 УК РФ, транспортные средства, принадлежавшие, как правило, виновным (или их супругам), которыми те управляли с нарушением Правил дорожного движения.

Также эта мера уголовной правовой ответственности широко применяется по преступлениям коррупционной направленности, когда, например, изымается имущество, переданное виновному в качестве предмета взятки, как по уголовному делу в отношении экс-главы Виноградовского района, осужденному к лишению свободы на длительный срок, у которого конфискована квартира.

За совершение экологических преступлений конфискуются оборудование, использованное при незаконных добыче водных биологических ресурсов (лодки, весла, орудия лова и т.д.), рубке лесных насаждений (орудия валки леса, харвестеры, тракторы).

В сфере незаконного оборота наркотиков изымались в доход государства, в основном, смартфоны с доступом в сеть «Интернет», оснащенные мессенджерами, которыми виновные пользовались для незаконного приобретения или сбыта наркотиков. Имели место и факты изъятия автомобилей, на которых преступники ездили на места «закладок», и домов с земельными участками, на территории которых производились наркотики.

Площадка совещания позволила обсудить проблемные вопросы реализации данного правового института и выработать меры по повышению эффективности правоохранительной деятельности.