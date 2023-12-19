Дело Андрея Блощинского передано в суд

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя Губернатора Ненецкого автономного округа – руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, обвиняемого по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере) и его бывшего заместителя Андрея Демченко, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия Блощинский получил от представителя коммерческой организации через посредника – своего заместителя Демченко взятку в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица. В частности, обвиняемый способствовал в предоставлении преимуществ коммерческой организации при заключении договора на поставку офтальмологического оборудования стоимостью около 25 млн рублей и договоров на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» общей стоимостью свыше 19 млн рублей.

Условием такого покровительства являлась передача Блощинскому не менее 10 % от цены государственного контракта, в связи с чем общая сумма взятки составила около 4,5 млн рублей, из которых он получил 3 млн рублей, а оставшуюся часть взятки не смог получить, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.