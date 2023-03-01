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Прокуратура Архангельской области озабочена хищениями в сфере ЖКХ

Под председательством прокурора области Николая Хлустикова в прокуратуре области состоялось заседание координационного совещания, в котором приняли участие руководители региональных правоохранительных органов, сотрудники аппарата прокуратуры области, горрайспецпрокуроры, представители территориальных правоохранительных органов. 

С каждым годом вопросам противодействия преступлениям в сфере ЖКХ уделяется все больше внимания. Они находятся на особом контроле руководства 

За последние 2 года на цели жилищно-коммунального хозяйства израсходовано свыше 21 миллиарда рублей. В условиях реформирования жилищно-коммунального комплекса значительно возрастает риск посягательств на имущество и денежные средства организаций и граждан, бюджетов всех уровней.

В 2022 г. правоохранительными органами области выявлено 9 преступлений в сфере ЖКХ, которые связаны с хищением денежных средств, выделенных для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и строительства систем коммунальной инфраструктуры, незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, а также выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

По каждому уголовному делу принимаются меры по возмещению причиненного преступлением ущерба. 

По результатам совещания определены дополнительные меры, которые позволят выстроить действенную защиту жилищных прав граждан, реализацию государственных и муниципальных контрактов, предотвращение хищений средств бюджетов всех уровней. 

29 март 16:45 | : Скандалы

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