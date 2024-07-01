В Виноградовском районе пожилой рыбак стал жертвой воды и алкоголя

25 августа 2024 года вечером в реке Северная Двина у деревни Фалюки Виноградовского района обнаружено тело 74-летнего местного жителя, который на лодке уехал на рыбалку. По предварительным данным, погибший передвигался на лодке в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.