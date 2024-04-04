На юге Архангельской области ищут тело утонувшего рыбака

3 мая 2024 года вечером на реке Малая Северная Двина у деревни Бурмасово Котласского района произошло опрокидывание моторной лодки. Два местных жителя самостоятельно смогли выбраться из воды. Продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение их 59-летнего родственника, который, предположительно, утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительной информации, разыскиваемый находился в лодке без спасательного жилета.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.