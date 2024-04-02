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В поморской реке Устья ищут тело утонувшего мужчины

 19 апреля 2024 года вечером на реке Устья у деревни Верхняя Поржема потерял равновесие и выпал из алюминиевой лодки 63-летний житель поселка Октябрьский. Продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение тела мужчины, который, предположительно, утонул.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.  

По предварительной информации, разыскиваемый находился в лодке без спасательного жилета. Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

22 апрель 11:43 | : Происшествия

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