В Поморье на реке Нюма обнаружено тело утопленника

26 мая 2024 года днем на реке Нюма в Виноградовском районе при осуществлении маневрирования на моторной лодке потерял равновесие и выпал из нее 61-летний местный житель. Продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение тела мужчины, который, предположительно, утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительной информации, разыскиваемый находился в лодке без спасательного жилета. Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.