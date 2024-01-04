Юноша погиб при попытке переплыть реку Пинега

1 июля 2024 года вечером во время купания на реке Пинега у деревни Окуловская Верхнетоемского района при очевидных обстоятельствах утонул 18-летний местный житель. Продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение его тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, юноша не справился с течением при попытке переплыть реку.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.