Приглашение в кино от незнакомки обошлось архангелогородцу в 100 тысяч рублей

В полицию Архангельска с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических действиях обратился 19-летний студент одного из учебных заведений города.

Молодой человек рассказал стражам порядка, что в чате знакомств одной из социальных сетей он познакомился с девушкой. Когда беседа перешла в мессенджер, незнакомка предложила юноше сходить с ней в кино и прислала ссылку для приобретения билетов.

Перейдя по ней, архангелогородец с помощью приложения онлайн-банка перечислил почти 3,5 тысячи рублей. Как только операция была закончена, студенту позвонил якобы представитель кинотеатра. Он сообщил, что у заведения существуют определенные правила защиты, в связи с чем необходимо перевести на счет еще 5000 рублей. Молодой человек отказался и обратился в техподдержку. Следуя указаниям, для возврата стоимости билетов он повторно перевел на указанный ему счет 3,5 тысяч рублей. Затем под различными предлогами «сотрудники техподдержки» еще несколько раз убеждали молодого человека произвести аналогичные операции, причем сумма каждый раз увеличивалась.

Спустя два дня студенту вновь поступил звонок. Неизвестный, назвавшись сотрудником службы безопасности Центробанка, сообщил, что при покупке билетов и попытке возврата денежных средств его обманули мошенники. Чтобы вернуть сбережения собеседник посоветовал оформить микрозайм на 24 тысячи рублей и перевести всю сумму по новым реквизитам.

Молодой человек выполнил указания, однако деньги так и не вернулись на его счет. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Всего в течение шести дней студент перечислил аферистам почти 104 тысячи рублей.

Общаясь со стражами порядка, студент признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и сети Интернет, но не думал, что сам может стать жертвой злоумышленников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что переход по ссылкам на сторонние ресурсы опасен. Они могут подтверждать перевод денег на другой банковский счет, а также подключать удаленный доступ к устройству. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

(фото с https://m.ok.ru)