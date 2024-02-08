Архангельский любитель поиграть в интернете нарвался на аферистов

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 19-летний молодой человек.

Потерпевший увлекается онлайн играми. Недавно он решил продать свой аккаунт в одной из игр за восемь тысяч рублей. Найдя покупателя, списался с ним в социальной сети. Собеседник сообщил, что может перевести на сторонний счет только круглую сумму и предложил перечислить ему две тысячи рублей, после чего он отправит десять. Потерпевший согласился, однако обещанных денежных средств так не дождался. Поняв, что его обманули, архангелогородец обратился в полицию.

Общаясь со стражами порядка молодой человек признался, что знал о подобного рода преступлениях из средств массовой информации, тем не менее поверил незнакомому человеку, понадеявшись на его честность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомого человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана.

(картинка с https://www.9111.ru)