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В Поморье жертвами мошенников становятся театралы и киноманы

В ОМВД России «Котласский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 24-летний местный житель. По словам молодого человека, в сети Интернет он познакомился с девушкой. Спустя неделю активной переписки собеседница предложила встретиться и сходить в театр на постановку «Преступление и наказание». Билеты каждый должен был купить для себя сам. Девушка отправила молодому человеку ссылку, перейдя по которой он якобы приобрел билет, стоимостью 3.5 тысячи рублей. Спустя несколько дней новая знакомая написала, что свидание придется отменить, и предложила сдать билеты.

Однако при попытке возврата, мужчине пришло сообщение, что для получения денег на виртуальном счету клиента должна находиться сумма в два раза больше внесенной. Котлашанин перечислили на указанный ему счет еще 3,5 тысячи рублей, однако вместо возврата денег пришло сообщение об ошибке. Теперь для исправления ситуации необходимо было внести уже 7000 рублей. Затем молодому человеку поступил звонок с просьбой назвать коды из смс-сообщений, после чего с его счета были сняты еще 14 тысяч рублей.

Только тогда котлашанин понял, что его обманули и обратился в полицию. В общей сложности несостоявшееся свидание обошлось ему почти 30 тысяч рублей. Примечательно, что в репертуаре Котласского Драматического театра даже нет постановки, на которую его приглашала незнакомка.

В аналогичной ситуации оказался и житель города Северодвинска. Девушка, с которой он незадолго до этого познакомился в сети Интернет, предложила сходить в кинотеатр и отправила ссылку для приобретения билетов. Молодой человек тут же оплатил вип-кабинку, стоимостью 2,5 тысяч рублей, однако вместо чека ему пришло сообщение об ошибке. Вернуть деньги можно было внеся на счет кинотеатра кратную стоимости произведенной оплаты. Подобную операцию, из-за якобы сбоя системы, северодвинец совершил несколько раз. Только когда его банковский счет уменьшился на 50 тысяч рублей, он понял, что его обманывают, и написал заявление в органы внутренних дел.

По обоим фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. 

17 январь 16:04 | : Происшествия

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