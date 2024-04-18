Архангелогородец решил поиграть в инвестиции и лишился миллионов

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 48-летний местный житель.

По словам мужчины, в сети Интернет он обратил внимание на рекламу известной компании, специализирующейся на инвестициях. Спустя некоторое время ему поступил видеозвонок от якобы ее сотрудницы, которая предложила попробовать свои силы во вложении денежных средств.

Получив согласие, она перевела звонок на коллегу, который помог архангелогородцу установить на смартфон программы для проведения сделок с криптовалютой и для торгов на фондовой бирже.

Далее, следуя указаниям личного консультанта, мужчина перевел в электронную валюту и перечислил на указанные ему счета 1,5 миллиона личных накоплений. Все передвижения средств на интернет-биржах, а также размер своих доходов он наблюдал на экране своего гаджета.

Затем северянину поступило предложение поучаствовать в крупной фьючерной сделке, от которой он гарантированно должен был получить прибыль в размере четырех миллионов рублей. Решив рискнуть, мужчина оформил онлайн кредит на сумму два миллиона рублей и также перечислил его на указанные ему реквизиты и номера телефонов.

То, что его обманули, архангелогородец понял, когда спустя месяц решил вывести деньги с Интернет-площадок. Сначала его попросили оплатить проценты за вывод средств, затем под различными предлогами отказывали в проведении данной операции. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.

Всего в течение месяца потерпевший перевел телефонным аферистам порядка 3 миллионов 400 тысяч рублей.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке, поступающей по телефону или в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций, так как инвестирование требует определенных знаний в области финансовой деятельности. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

(фото с https://jur24pro.ru)