Ревнивый северодвинец насмерть забил старенького сожителя своей матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 40-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 12 октября 2024 года в квартире дома на улице Цигломенская в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу 72-летнему сожителю матери.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пришел к матери и увидел у нее на руках синяки. Она пояснила, что ее избил сожитель. В процессе выяснения отношений сожитель матери ударил его первый гантелью, он ее отобрал и в порыве гнева избил потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.