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В Архангельске сосед пошел с ножом на соседа из-за коммунальных дрязг

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 19 октября 2024 года вечером по месту жительства в коммунальной квартире в доме по улице Выучейского в городе Архангельске подозреваемый в ходе конфликта, из личных неприязненных отношений, нанес удар ножом в область груди 41-летнему соседу. Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом в ходе бытового конфликта, так как тот не убирал места общего пользования. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска  Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

22 октябрь 08:48 | : Происшествия

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