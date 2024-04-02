В Архангельске расследовано банальное убийство на улице Терехина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 26 апреля 2024 года в квартире дома на улице Терехина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес смертельный удар ножом в область груди 44-летнему знакомому.

В ходе допроса задержанный пояснил следователю, что по месту жительства вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки. Из-за того, что ему показалось, что потерпевший хочет его ударить, нанес тому удар ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.