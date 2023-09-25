Взятки стабильны. Прокуратура Поморья отчиталась о состоянии преступности

За 9 месяцев 2023 г. в Архангельской области зарегистрировано 12 961 преступление, что на 1,8 % больше (+229), чем в аналогичном периоде 2022 г. (12 732).

Увеличение преступности зафиксировано в г. Архангельске,

г. Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Верхнетоемском, Виноградовском, Каргопольском, Няндомском, Плесецком, Приморском, Холмогорском районах. В остальных районах области наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений в среднем на 8,6 %.

По сравнению с прошлым годом число особо тяжких преступлений сократилось на 3,1 %, тяжких преступлений – на 4,3 %. Показатели по преступлениям, относящимся к категории небольшой тяжести, выросли на 6,1 %. Количество преступлений средней тяжести практически не изменилось.

В текущем году зарегистрировано 1162 преступления против жизни и здоровья (- 4,1 %). Совершено 67 убийств и покушений на них, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 75 таких преступлений. Наибольшее их количество совершено в г. Архангельске (35).

Снизилось на 12,6 % (с 127 до 111) число умышленных деяний, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) – на 5,9 % (с 255 до 240), побоев (ст. 116 УК РФ) – на 9,5 % (с 42 до 38). При этом количество случаев причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) возросло на 6,7 % (с 209 до 223).

Наблюдается рост на 2,0 % количества преступлений против собственности (с 7471 до 7621), в том числе мошенничеств – на 26,7 % (с 2116 до 2682), мелких хищений, совершенных лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, – на 41,3 % (с 298 до 421). Вместе с тем снизилось количество краж – на 8,3 % (с 2697 до 2476), грабежей – на 37,2 % (с 387 до 243), разбоев – на 11,1 % (с 36 до 32).

Общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или в сфере компьютерной информации возросло на 24,7 % (с 3630 до 4528), в их числе на 44,6 % (1521 до 2199) увеличилось количество фактов хищения денежных средств путем обмана. Вместе с тем на 12,5 % (с 1078 до 943) снизилось количество краж, совершенных дистанционным способом.

Количество мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий по сравнению с 2022 г. хотя и выросло на 678 единиц, однако в 20,7 % случаев такие преступления не окончены, то есть фактическое хищение денежных средств не доведено до конца вследствие действий либо самих потерпевших, либо третьих лиц (например, сотрудников банков). Вместе с тем сумма ущерба, причиненного преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по возбужденным за 9 месяцев 2023 г. уголовным делам составила 726,0 млн. руб. против 408,3 млн. руб. годом ранее, увеличившись на 317,7 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске: его сумма составила 7,4 млн. руб.

Количество выявленных фактов дачи и получения взятки за 9 месяцев 2023 г. (78) практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (79). Средний размер полученной взятки составил 565,5 тыс. руб.

Раскрываемость преступлений составила 54,5 %, годом ранее этот показатель составлял 56,4 %. Остались нераскрытыми 5460 преступлений.

Из общего количества нераскрытых преступлений 31,8 % (1739 единиц) относятся на долю тяжких и особо тяжких деяний, показатель раскрываемости по ним составил 47,9 % (в аналогичном периоде 2022 г. – 50,4 %).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 2023 г. увеличилось на 4,7 %. Рост числа общественно опасных деяний этой категории произошел за счет увеличения количества хищений, преимущественно мелких, в магазинах, торговых центрах, на улицах. Наибольший рост преступлений, совершенных в общественных местах, в абсолютных показателях зафиксирован на территории г. Архангельска (увеличение с 1514 единиц в 2022 г. до 1622 в текущем периоде), в относительных величинах – в Мезенском районе (+ 60,0 %, рост с 3 до 8 единиц).

На 8,6 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 2,0 % – преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, на 8,0 % – преступлений, совершенных в составе групп.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, по сравнению с прошлым годом практически не изменилось (-0,9 %).

Всего выявлено 5123 лица, совершивших преступления, из них 62,6 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

Повторно к уголовной ответственности привлечены 3385 граждан.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями по оконченным уголовным делам, за 9 месяцев 2023 г. составила 642,9 млн. руб., из которых добровольно погашено 185,4 млн. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 228,7 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 167,6 млн. руб.