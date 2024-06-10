Расстрелявший в Котласе машину скорой помощи отправляется топтать зону

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 14.06.2024, которым ранее не судимый 45-летний житель г. Котласа осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что осужденный вечером 26.02.2024 в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания в г. Котласе в присутствии медицинских работников, прибывших для оказания помощи его сожительнице, беспричинно выстрелил в квартире из газобаллонного пневматического пистолета, в связи с чем медицинскую помощь женщине продолжили оказывать в служебном автомобиле на улице.

После этого осужденный вышел на балкон и продолжил свое противоправное поведение, произведя выстрелы в незнакомого прохожего и автомобиль скорой помощи, в результате чего причинил ущерб городской больнице в сумме свыше 19 000 рублей и физическую боль фельдшеру скорой помощи отлетевшими от выстрелов осколками.

Свою вину осужденный не признал. За содеянное ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного с доводами о вынесении оправдательного приговора – без удовлетворения.